È Consulta che vuole Toscana Aeroporti Handling

A renderlo noto è la stessa Toscana Aeroporti. Il processo di due diligence va avanti e dall'azienda non traspaiono ripensamenti

PISA — Toscana Aeroporti, con una nota, ha inteso dare aggiornamenti dell’avanzamento delle verifiche e della due diligence annunciate circa l’offerta ricevuta per l’acquisizione di Toscana Aeroporti Handling, società interamente controllata da Toscana Aeroporti e che gestisce le attività di assistenza a terra negli scali di Pisa e Firenze. Un'ipotesi di vendita che trova la netta contrarietà dei sindacati e dei soci pubblici di Toscana Aeroporti, fra i quali Regione Toscana, Comune di Pisa e Provincia di Pisa.

"La proposta, pervenuta dal gruppo Consulta S.p.A. - così da Toscana Aeroporti -, già attivo nel settore del handling aeroportuale da circa 20 anni - e con un ampliamento della compagine sociale ad altri imprenditori tra cui Ugo De Carolis, già amministratore delegato di Aeroporti di Roma e di Telepass oltre che di Leasys e un gruppo imprenditoriale, che fa capo a Roberto Ottaviani, attivo nell’hotellerie e nei servizi di catering che opera con marchi come Galateo Ricevimenti, leader nel top gamma del catering in Italia - è costituita da un’offerta non vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea di Toscana Aeroporti Handling srl".

"L’eventuale perfezionamento dell’operazione - hanno aggiunto da Toscana Aeroporti - è subordinato, in ogni caso, alla reciproca accettazione dei termini e delle condizioni economiche, oltre che all’esito positivo della preliminare attività di due diligence e alla condizione, già manifestata dal proponente, di lasciare invariati i livelli occupazionali e salariali per una durata di 2 anni successivi alla conclusione".