Gp Mugello, la Mercedes di Hamilton in pole

Accanto all'inglese il compagno Bottas, poi le due Red Bull di Verstappen e Albon. Quinta la Ferrari di Leclerc, male Vettel, quattordicesimo

SCARPERIA SAN PIERO — Adesso manca solo la gara per la grande festa della Formula 1 in Toscana, il primo Gp in questa regione e il millesimo della Ferrari che, per l'occasione, ha sfoggiato una livrea che ricorda quella della prima gara in F1, 70 anni fa. Ci sarà anche il pubblico, contingentato per rispettare le norme anticovid.

A partire dalla pole position, la 95esima della carriera, è Lewis Hamilton su Mercedes, che guida anche la classifica mondiale con 164 punti.

Accanto a lui in prima fila il compagno Valteri Bottas. Seconda fila per le Red Bull di Max Verstappen e Alex Albon.

La prima Ferrari è quella di Charles Leclerc, quinta. Male Sebastian Vettel, quattordicesimo.

Lo start del Gp della Toscana Ferrari 1000 è in programma domani alle 15,10.