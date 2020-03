Primo caso di Coronavirus a Scarperia e San Piero 

Il sindaco Federico Ignesti lo ha reso noto dopo aver ricevuto la notizia dall'Azienda Sanitaria Toscana Centro, si tratta di una donna già ricoverata

SCARPERIA E SAN PIERO — Una donna di 79 anni residente nel Comune di Scarperia e San Piero è risultata positiva al Covid-19 ed è attualmente ricoverata presso l’Ospedale del Mugello a Borgo San Lorenzo, le sue condizioni di salute al momento sono discrete. Queste le informazioni che ha reso note il sindaco Federico Ignesti dopo aver ricevuto un report dall’Azienda Sanitaria Toscana Centro.

La Asl sta contattando le persone che sono state a stretto contatto con la signora per avviare le procedure previste dal protocollo al fine del contenimento della diffusione del contagio e come per altre situazioni trasmetterà l’elenco dei nominativi al Comune.

E’ il primo caso che si verifica nel Comune di Scarperia e San Piero e che il sindaco commenta “Innanzitutto invio un forte augurio di pronta guarigione alla signora e non solo a titolo personale ma anche di tutta l’Amministrazione Comunale e della Comunità che rappresento. Rinnovo l’invito alla massima responsabilità di tutti i cittadini nel rispettare le restrizioni stabilite dal governo e quindi stare a casa. Con l’impegno di tutti possiamo contenere il contagio e superare insieme questo momento di emergenza”.