Guida ubriaco con droga e roncola nell'auto

Il giovane, un 24enne del Fiorentino, è stato denunciato e anche segnalato in prefettura per gli stupefacenti. La patente gli è stata ritirata

MASSA — Guidava ubriaco un'auto che all'interno custodiva droga, una roncola e un coltello: per questo motivo un giovane del Fiorentino è stato denunciato dalla polizia e segnalato in prefettura.

A individuarlo a Massa l'altra sera sono stati i poliziotti della questura di Massa Carrara. Il 24enne guidava la propria auto con un tasso alcolemico superiore al consentito, e per questo la patente gli è anche stata sospesa.

Al controllo, poi, nella macchina sono stati trovati la roncola e il coltello che il ragazzo non ha saputo giustificare e la droga, modiche quantità di hashish e cocaina. Dunque alla denuncia per guida in stato di ebbrezza e porto di armi od oggetti atti a offendere si è aggiunta la segnalazione alla prefettura quale assuntore di stupefacenti.