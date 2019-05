Marcia per i diritti per le strade di Firenze

Hanno sfilato da piazza d'Azeglio fino al palco di Santa Croce dove hanno citato Greta Thunberg, la paladina della lotta contro il riscaldamento globale

FIRENZE — Circa settecento ragazzi tra medie e superiori in marcia per le strade di Firenze per "ricordare i diritti conquistati e per conquistarne altri", come ad esempio il diritto "a vivere in un ambiente sano e che tale si possa mantenere anche in futuro".

Stamani a Firenze il corteo è partito da piazza d'Azeglio fino a Santa Croce, lungo Borgo Allegri e via della Colonna, Borgo Pinti e via dei Pilastri, piazza Sant'Ambrogio, via Pietrapiana e via dei Pepi.

Una marcia promossa da Regione Toscana e Oxfam, come evento finale del Festival d'Europa. L'assessore alla presidenza, intervenuto in Santa Croce ha citato Greta Thunberg, la ragazza svedese alla guida della protesta sull'emergenza del clima ed ha ricordato il lavoro di riflessione fatto nelle scuole, dopo il Meeting dei diritti umani di dicembre finanziato dall'Unione europea, annuncia ndo infine che il meeting del prossimo dicembre 2019, sarà dedicato all'ambiente.



Tra i ragazzi che hanno sfilato a Firenze gli studenti dell'Isis Einaudi-Ceccherelli di Piombino, vincitori del video-contest sulla lotta alle disuguaglianze al meeting 2018, gli allievi più piccoli della scuola media Galilei di Cecina e da Firenze il testimone passa virtualmente ai ragazzi di Cipro e Quebec, che domani marceranno allo stesso modo e con gli stessi obiettivi, così come hanno già fatto o faranno in Francia, Portogallo, Croazia, Bulgaria, Romania, Galles e Scozia nel Regno Unito.