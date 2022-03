Papa Francesco: «La guerra è una pazzia, fermatevi per favore»

Spegne 100 candeline con due figli, nipoti, bisnipoti e una vita spesa a contatto con la terra lavorando come contadina nelle fattorie del territorio

LASTRA A SIGNA — Due figli, nipoti, bisnipoti e una vita spesa a contatto con la terra lavorando come contadina nelle fattorie del territorio, una mano tesa per tutti: è il primo secolo di nonna Evelina Pucci che ha spento 100 candeline nei giorni scorsi, il 28 Febbraio, nella sua Lastra a Signa.

ll sindaco Angela Bagni si è recata personalmente a portare gli auguri suoi e di tutta l’amministrazione comunale. Lei alla sua terra è da sempre molto legata. Ha sempre vissuto a Lastra a Signa lavorando come contadina in diverse fattorie del territorio. Molto attiva nella località di Carcheri, dove risiede ancora oggi, e dove è molto conosciuta per la sua propensione alla solidarietà e all’aiuto del prossimo.

Ha avuto 2 figli maschi, 3 nipoti, e oggi è anche bisnonna di 2 bambini: Cecilia e Tommaso. Il sindaco le ha consegnato una targa con gli auguri in ricordo dell'eccezionale traguardo anagrafico.