​La provincia di Firenze resiste al Coronavirus

Ventiquattro ore di tregua per l'area metropolitana dopo l'aumento di casi segnalato nel fine settimana con 10 nuovi contagiati sui sedici toscani

FIRENZE — I numeri del bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia presentano un nuovo caso in tutta la Toscana, a Livorno. Sono 10.375 i casi toscani ad oggi, mentre 324 persone sono attualmente positive ed i guariti complessivi diventano 8.921. I test e seguiti, quelli con tampone, raggiungono il numero di 391.998, 1.322 in più rispetto a ieri.

I ricoverati sono dieci, due in meno rispetto a ventiquattro ore prima e nessuno in terapia intensiva. In 314 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o perché risultano prive di sintomi. Sono 762 le persone non positive ma in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

La ripartizione odierna vede 3.236 casi complessivi a Firenze, 549 a Prato, 749 a Pistoia, 1.056 a Massa Carrara, 1.367 a Lucca, 942 a Pisa, 482 a Livorno (1 in più), 689 ad Arezzo, 429 a Siena, 405 a Grosseto. Sono 471 i casi positivi notificati in Toscana, ma di residenti in altre regioni.

Delle 8.921 persone guarite dall’avvio dell’epidemia, 149 sono “clinicamente guarite” e 8.772 dichiarate guarite a tutti gli effetti

Dei 1.130 deceduti fino ad oggi 415 interessano la provincia di Firenze, 52 Prato, 81 Pistoia, 173 Massa Carrara, 143 Lucca, 90 Pisa, 61 Livorno, 50 Arezzo, 33 Siena e 24 Grosseto. Otto persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.