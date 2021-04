In Metrocittà altri 224 casi Covid, metà a Firenze

La curva epidemiologica del lunedì presenta una flessione rispetto al fine settimana. L'ultima settimana ha registrato 80 morti in 7 giorni

FIRENZE — Sono 224 i nuovi casi positivi che sono emersi nelle ultime ore nella Città metropolitana di Firenze. Il dato emerge dal bollettino del lunedì curato dalla Asl Toscana Centro.

Da giovedì scorso a domenica l'andamento dei contagi si è mantenuto stabilmente sulla soglia dei 300 tamponi positivi ogni 24 ore di tracciamento.

Nel dettaglio i 224 casi in provincia di Firenze, di cui 43 in zona empolese, sono stati segnalati a Bagno a Ripoli 2, Barberino di Mugello 1, Barberino Tavarnelle 1, Borgo San Lorenzo 1, Calenzano 3, Campi Bisenzio 11, Fiesole 1, Figline e Incisa 1, Firenze 105, Impruneta 1, Lastra a Signa 6, Marradi 1, Pontassieve 7, Reggello 7, San Casciano in Val di Pesa 3, Scandicci 8, Scarperia San Piero 1, Sesto Fiorentino 15, Signa 5 e Vicchio 1.

Ci sono 43 casi in zona empolese a Capraia e Limite 1, Castelfiorentino 3, Cerreto Guidi 3, Certaldo 1, Empoli 16, Fucecchio 13, Gambassi Terme 2, Montelupo Fiorentino 1, Montespertoli 1 e Vinci 2.

