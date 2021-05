A caccia di pneumatici nel parcheggio scambiatore

Si sono appostati all'interno del parcheggio con gli attrezzi per sollevare le autovetture e con l'obiettivo di fare incetta di pneumatici

IMPRUNETA — Sono stati presi con il cric in mano ed arrestati per furto su autovettura dai carabinieri di Scandicci che li hanno sorpresi tra Firenze e Impruneta a pochi metri dalla Firenze - Siena e dal casello dell'autostrada.

Si tratta di tre italiani di 27, 36 e 46 anni in trasferta in Toscana con l'obiettivo di fare incetta di pneumatici all'interno di un parcheggio molto frequentato dai pendolari.

I tre si erano nascosti all’interno del parcheggio in località Bottai del Comune di Impruneta, nei pressi del casello autostradale, ed in posizione defilata per evitare sguardi indiscreti hanno iniziato la loro attività muniti di un cric idraulico per il sollevamento dei mezzi.

I carabinieri sono entrati nel parcheggio e li hanno bloccati nonostante un tentativo di fuga.

I tre avevano già sollevato una macchina parcheggiata ed avevano iniziato a smontare gli pneumatici.

I tre sono stati arrestati. Il processo con la richiesta di giudizio abbreviato si è concluso con la condanna a 2 mesi per il 27enne e 4 mesi per gli altri due. Tutti dovranno sottoporsi all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei territori di residenza.