Il premio Lorenzo il Magnifico a Eike Schmidt

Il premio europeo è stato assegnato dall'Accademia internazionale medicea al direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt

FIRENZE — Il "Lorenzo il Magnifico", premio europeo, quest'anno è stato assegnato dall'Accademia Internazionale Medicea al direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. La cerimonia di consegna è avvenuta oggi nel salone dei Cinquecento all'interno di Palazzo Vecchio.

"Sono felice e onorato di aver ricevuto questo premio - ha commentato il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt - lo considero un importante riconoscimento per il lavoro svolto finora dalle tante persone che, come me, hanno a cuore gli Uffizi".

L'obiettivo del riconoscimento, giunto alla XXXIV edizione, è stato quello di premiare personalità del mondo della politica, della scienza, delle lettere, delle arti, delle istituzioni, che si sono fatte conoscere e apprezzare per i loro meriti.