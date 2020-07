Il Covid è ancora attivo in provincia di Firenze

Zangrillo: «Ne ho le palle piene, un morto per Covid in Lombardia non significa nulla»

In tutta la Toscana salgono oggi a 10.438 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri, 6 dei quali provenienti dall'estero

FIRENZE — Nell'ultimo bollettino sanitario della Ausl centrale sono emersi 3 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, due i casi in provincia di Firenze, uno a Bagno a Ripoli ed uno a Pontassieve. Sono 3.261 i casi complessivi ad oggi a Firenze.

Intanto sei dei nuovi otto casi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono riconducibili a persone rientrate dall’estero. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 411.665, 1.529 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 363. Oggi, per il sesto giorno consecutivo, non si registrano nuovi decessi.

350 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Sono 1.105 le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 13, nessuno in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite sono 8.944: 139 persone clinicamente guarite, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 8.805 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.