Nove casi nel Fiorentino, sette in Mugello

Cluster individuato a Borgo San Lorenzo. Dall'inizio del focolaio 176 contatti stretti sottoposti a quarantena. Tra i positivi un bambino

FIRENZE — Nelle ultime ventiquattro ore in Toscana si sono registrati 15 nuovi casi di Coronavirus, nove dei quali in provincia di Firenze. Secondo quanto riferito dalla Regione nel suo report giornaliero sulla diffusione del covid, 7 dei nuovi positivi rilevati in provincia sarebbero riconducibili ad un cluster a Borgo san Lorenzo

Tra i casi positivi ci sarebbe anche un bambino che, spiega la Regione in una nota, dormiva in camera con l'educatore di un campo estivo risultato positivo. Ieri sono stati eseguiti più di 70 tamponi e altri sono in programma nei prossimi giorni. Gli operatori dell’Igiene e 4 Usca hanno visitato e tamponato tutti i bambini e gli educatori del centro estivo di cui fa parte l'animatore risultato positivo.

"Dall’inizio del focolaio sono 176 ad oggi i contatti stretti individuati che sono stati sottoposti a obbligo di quarantena in Mugello. Ma la situazione è sotto controllo e le procedure sanitarie stanno andando spedite” ha precisato l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi.

“I casi risultati positivi - prosegue Saccardi - sono legati nella maggior parte dei casi a eventi privati e non ai luoghi della movida, motivo che non ci esime dal richiamare ciascuno a tenere comportamenti responsabili e osservare le cautele previste dall’emergenza sanitaria. Un’attenzione particolare si richiede anche a chi rientra dai paesi per i quali sono previsti l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria”.

I dati aggiornati contenuti nel report della Regione portano a 3.259 i casi registrati nel territorio fiorentino da inizio epidemia. (9 in più rispetto a ieri). A livello regionale i casi rilevati da inizio emergenza ad oggi salgono a 10.430, sono 15 i tamponi positivi in più rispetto a ieri. Le persone attualmente positive in Toscana sono 355, quelle complessivamente guarite 8.944 (3 in più rispetto a ieri).