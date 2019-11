I volontari per il patrimonio culturale

Incontro di Cesvot per dare spazio alle esperienze di volontariato nell’ambito dei beni culturali all’interno del Festival dell’Economia Civile

CAMPI BISENZIO — In Toscana sono oltre 1743 le organizzazioni che si occupano di beni cultural: sono associazioni di promozione sociale (54%), associazioni di volontariato (33%) e altri enti (13%).

Ad organizzare l’incontro “I volontari per la valorizzazione del patrimonio culturale. Lo scenario in Toscana e l’esperienza della Magna Charta” è la Delegazione Cesvot di Firenze che, alla luce della riforma del Terzo settore, offrirà una lettura aggiornata della Magna Charta del volontario per i beni culturali (uno strumento operativo per la messa a sistema dell’attività di volontariato che nasce da un progetto promosso da Promo PA Fondazione, Cesvot, Regione Toscana e Direzione Regionale per i Beni Culturali della Toscana) e delle opportunità di collaborazione tra le istituzioni culturali e gli enti del terzo settore.

All’incontro sono invitati i rappresentanti e i volontari delle associazioni, gli operatori di musei e biblioteche e tutti i cittadini interessati. L’evento si apre con i saluti di Monica Roso, assessora alle politiche culturali di Campi Bisenzio e del presidente della Delegazione Cesvot di Firenze, Marco Esposito. Alle 16 è in programma la tavola rotonda “I volontari per la valorizzazione del patrimonio culturale. Lo scenario in Toscana e l’esperienza della Magna Charta” alla quale partecipano: Elena Pianea, dirigente Consiglio regionale della Toscana; Francesca Velani, vice presidente Promo P.A. Fondazione; Annalisa Giachi, responsabile settore ricerca Promo P.A. Fondazione; Giacomo Baldini, direttore del Museo Archeologico “Ranuccio Bianchi Bandinelli” di Colle di Val d’Elsa; rappresentanti di Gruppo Archeologico Colligiano (Colle Val d’Elsa), Amici del Museo di Impruneta e San Casciano Val di Pesa “Marcello Possenti”, Associazione Taralluzzi (Firenze). Modera Leonardo Giovanni Terreni, componente Consiglio Direttivo Cesvot.

“Le tante realtà del volontariato svolgono un ruolo prezioso nella gestione dei luoghi della cultura, dalle biblioteche ai musei, passando per i teatri e i palazzi storici, beni comuni che vengono valorizzati e promossi grazie all’impegno dei volontari. Le nostre associazioni raccolgono non solo passione e buona volontà ma anche competenze e senso di identità che è importante incentivare attraverso un rapporto diretto e sinergico con le istituzioni”, commenta Federico Gelli, presidente Cesvot.

Tra le 1.743 organizzazioni toscane che si occupano di beni culturali ci sono associazioni di promozione sociale (54%), associazioni di volontariato (33%) e altri enti (13%) come è emerso da un censimento curato da Cesvot e realizzato da Promo PA pubblicato nel volume “Il ruolo dei volontari per la valorizzazione del patrimonio culturale” di Francesca Velani e Annalisa Giachi (I Quaderni, Cesvot, n. 79).

Chi sono gli enti del terzo settore che operano per valorizzare il nostro patrimonio culturale? Attraverso un questionario online che ha coinvolto 559 enti e un’intervista telefonica a 303 enti, ecco il profilo che emerge: il 30% degli enti è nato tra il 2000 e il 2009, la metà è attiva all’interno del comune o della provincia, il 66,9% svolge sia attività di gestione che di valorizzazione di beni culturali, in particolare il 61,6% gestisce teatri, cinema, ville e palazzi, il 20,2% gestisce musei, monumenti e siti archeologici, il 16,2% biblioteche e archivi. Le attività più diffuse sono l’organizzazione di eventi culturali (44,4%) e la formazione (35,4%), seguono organizzazione di mostre, promozione di storia e tradizioni locali, visite guidate.

Il 35,7% delle organizzazioni conta tra 1 e 24 volontari, ma il 7,3% dichiara di avere oltre 100 volontari non associati, i cosiddetti “volontari per un giorno”.