Strade chiuse per far brillare una vecchia bomba

Operazioni di bonifica sulle strade della Città metropolitana da parte degli artificieri. A supporto dei tecnici carabinieri e volontari antincendio

GAIOLE IN CHIANTI — Artificieri tra le colline del Chianti stamani dove è stata fatta brillare una vecchia bomba rinvenuta nelle scorse ore.

La viabilità è stata temporaneamente interrotta in zona Riecine. L'ordigno è stato poi trasportato e fatto brillare in piena sicurezza in un campo all'altezza di Badia Coltibuono.

Sul posto gli artificieri dell'Esercito con i carabinieri di zona. Anche una squadra di volontari antincendio de La Racchetta ha preso parte alle operazioni.