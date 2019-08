Uomini ed automezzi dei vigili del fuoco sono a lavoro per arginare le fiamme sviluppatesi nel primo pomeriggio nella zona ad ovest di Firenze

FIRENZE — I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via delle Masse, zona Serpiolle, per un incendio che ha interessato la vegetazione. Sul posto sono intervenuti due automezzi e sette unità con l'appoggio dei volontari AIB gestiti dalla Soup della Regione Toscana.