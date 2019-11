Una strada per avvicinare viale Nenni a Torregalli

Quasi 1 milione e 300mila euro sono stati stanziati dalla giunta comunale per il progetto definitivo del secondo lotto del collegamento viario

FIRENZE — Tra la fermata del tram Nenni-Torregalli, il centro Don Gnocchi e l’ospedale Nuovo San Giovanni di Dio a cavallo tra il Comune di Firenze e quello di Scandicci c'è un collegamento garantito da una viabilità che l'amministrazione definisce "non adeguata: dopo il primo tratto ampio dello Stradone dell’Ospedale, infatti, la sezione stradale si riduce fino a diventare a senso unico con transito consentito, per problematiche strutturali, solo a veicoli leggeri. Lo sdoppiamento dei transiti da e per l’ospedale su due assi stradali paralleli che utilizzano strade come via San Giusto e via Amendola nel Comune di Scandicci con caratteristiche non adatte agli attuali flussi di traffico". Il progetto vuole realizzare "un collegamento diretto da viale Nenni verso l’ospedale e il vicino centro riabilitazione Don Gnocchi riducendo sia i percorsi sia il numero dei veicoli che utilizzano strade non idonee, migliorando la funzionalità in particolare per quanto riguarda la sicurezza pedonale e realizzando un percorso ciclo-pedonale a fianco della nuova strada".

L’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti ha spiegato che “Già il primo lotto consentirà di sgravare via di San Giusto dal traffico attuale, sicuramente eccessivo rispetto alla dimensioni e alla tipologia della strada. Il secondo lotto, poi, collegando la nuova rotatoria a via di Scandicci, migliorerà ulteriormente la viabilità della zona anche in vista del recupero dell’ex Caserma dei Lupi di Toscana. Senza dimenticare che quest’opera rappresenta un ulteriore tassello verso la fluidificazione del traffico nel quadrante sud-ovest”.

Il primo lotto, già in fase di appalto, prevede la realizzazione del collegamento tra lo Stradone dell’Ospedale e la viabilità che porta all’ex Caserma dei Lupi di Toscana compresa la nuova rotatoria che sarà realizzata all’altezza del complesso dismesso, il tutto per 220 metri di nuova strada. Spesa prevista 1.600.000 euro. Il secondo lotto, il cui progetto definitivo è l’oggetto della delibera appena approvata, consiste invece nel tratto tra via di Scandicci e la nuova rotatoria per ulteriori 150 metri per il quale sono stati stanziati 1.280.000 euro. Complessivamente saranno 370 metri di nuova viabilità a doppio senso con marciapiedi e pista ciclabile per una spesa finale di quasi 2.900.000 euro. Prevista anche la realizzazione di un’area di verde attrezzato, la piantumazione di nuove alberature e l’utilizzo di un bitume che consente la riduzione del rumore prodotto dal transito dei veicoli.