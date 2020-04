Una mostra virtuale per i fiori dell'Orticoltura

A causa del Covid 19 non si terrà la tradizionale Mostra Mercato dei Fiori che ogni anno si svolge nel suggestivo Giardino dell'Orticoltura

FIRENZE — Palazzo Vecchio e la Società Toscana di Orticoltura stanno studiando la possibilità di realizzare una Mostra Mercato virtuale al posto dell'appuntamento di Maggio tanto amato dai fiorentini.

La tradizionale Mostra Mercato dei Fiori che ogni anno si svolge a Firenze all'ombra del Tepidarium Roster nel Giardino dell'Orticoltura salterà infatti a causa dell'epidemia di Coronavirus, ad annunciarlo è stata l'assessore all'Ambiente, Cecilia Del Re.

La manifestazione che ogni anno si tiene tra fine Aprile ed inizio Maggio al ponte Rosso e richiama migliaia di pollici verdi dalla provincia di Firenze non potrà essere svolta a causa dell'emergenza sanitaria.

"All’inizio di quest’anno - ha spiegato l'assessore Del Re - abbiamo siglato con la storica Società Toscana di Orticultura un accordo quinquennale per lavorare insieme su più fronti, a partire da una più stretta collaborazione per la tradizionale Mostra-Mercato di piante e fiori, fino alla promozione congiunta di iniziative per la valorizzazione di temi ambientali e del settore florivivaistico come il “Concorso per il più bel balcone fiorito”, a corsi di aggiornamento per i nostri dipendenti comunali, e per un supporto, infine, alla redazione del “Piano comunale del Verde”. Questa primavera la Mostra nel nostro bellissimo giardino dell’Orticoltura salterà, ma per sostenere il settore (anche questo in grave crisi) e non privarsi della gioia e del benessere che danno piante e fiori, siamo a lavoro per traslare l’iniziativa online. Nel frattempo, mentre restiamo dentro le mura domestiche per aiutare gli operatori sanitari al fronte e per rallentare la diffusione del contagio, la primavera fa il suo corso, le api sono a lavoro per la tutela della biodiversità, e restando in casa possiamo ancora prenderci cura dei balconi in fiore".