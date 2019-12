Un girotondo infinito per l'economia circolare

Hanno impugnato delle bottiglie di plastica e dato vita ad una performance rappresentando in piazza Duomo il modello virtuoso dell’economia circolare

FIRENZE — Per sensibilizzare cittadinanza e istituzioni sui cambiamenti climatici i giovani di Metti in circolo il cambiamento hanno dato vita ad un flash mob in piazza duomo a Firenze durante le attività del Campus organizzato dall'associazione LVIA nell’ambito del progetto “Metti in circolo il cambiamento”. Il progetto di educazione alla cittadinanza globale, a cui collaborano 11 partner, coinvolge 60 giovani provenienti da Piemonte, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia.

Nel pomeriggio i ragazzi hanno preso parte alla conferenza “I cambiamenti climatici: istruzioni per l’uso”, tenutasi presso la Biblioteca delle Oblate e curata dal noto ricercatore forestale Giorgio Vacchiano. La performance consiste nella contrapposizione tra il modello di economia lineare (produci-consuma-scarta) e il modello virtuoso dell’economia circolare rappresentato con il riuso dei materiali. Il flash mob si è concluso con la realizzazione del simbolo dell’infinito che traspare anche dal logo del progetto.

Conclusa la fase del Campus a Firenze i ragazzi verranno accompagnati nei loro territori in percorsi formativi on the job personalizzati e ispirati ai principi dell’economia circolare. La sfida per i partecipanti sarà quella di elaborare proposte per la riduzione dei rifiuti e il riciclo dei materiali, le 12 migliori idee green verranno premiate con un fondo di 3mila euro ciascuna per la loro realizzazione.