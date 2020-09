Un anno di festeggiamenti per Dante Alighieri

Addio a Campagna: commozione in diretta

A settecento anni dalla morte del Sommo Poeta, al via le celebrazioni da Ravenna alla presenza del presidente Mattarella

FIRENZE — Sono iniziate ufficialmente ieri, a Ravenna, le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. La cerimonia, svoltasi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è iniziata con la riapertura dopo attenti restauri della tomba del Sommo Poeta.

La tomba di Dante Alighieri

Alla cerimonia hanno partecipato i sindaci di Ravenna, Verona e Firenze - tutte città legate alla figura di Dante Alighieri - Michele De Pascale, Federico Sboarina e Dario Nardella.

Dante, quale padre della lingua italiana, sarà celebrato con manifestazioni in tutta Italia per un anno intero, fino a settembre 2021. A Firenze e in Toscana, ovviamente, le manifestazioni saranno numerose.