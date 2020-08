Tragedia turismo, Settembre ultima spiaggia

Passato il Ferragosto, il capoluogo toscano punta sugli eventi in programma dopo l'estate. Ma l'aumento dei contagi preoccupa

FIRENZE — La conta dei danni ancora non si può fare in modo preciso ma l'emorragia di turisti stranieri che ha lasciato vuote le stanze degli hotel è destinata a incidere parecchio sull'economia, in particolare delle città d'arte. Solo a livello nazionale, infatti, secondo l'Istat il turismo genera il 13 per cento del Pil con 283mila addetti in 52mila aziende diverse.

Ora, per riscattare almeno in parte l'estate del Covid, a Firenze si spera negli eventi di Settembre. Lo ha detto ieri il sindaco Dario Nardella all'agenzia AdnKronos: "Se il contagio non riprenderà - ha detto Nardella - confido in un Settembre di ripresa per Firenze, anche grazie ad alcuni eventi internazionali di assoluto richiamo che danno lustro e visibilità. Mi riferisco alla 3 giorni di Dolce & Gabbana (dal 2 al 4 settembre) che porterà a Firenze il mondo della moda e coinvolgerà anche la città e gli artigiani locali, il Gran Premio di F1 del Mugello del 13 settembre, che sarà anticipato il giorno prima dalla festa della Ferrari per il millesimo gran premio e il Festival Nazionale dell'Economia Civile, sempre a Firenze, tra il 25 e il 27 settembre, con ospiti del mondo dell'economia e delle istituzioni, tra cui il Presidente della Repubblica Mattarella e il Presidente del Consiglio Conte. In queste settimane tutti ciò che si può fare per aiutare le imprese va messo in pratica''.

Intanto i numeri della pandemia preoccupano: solo ieri in Toscana sono stati 34 i nuovi contagiati,3 dei quali in provincia di Firenze. Sabato, nel fiorentino, erano stati 18.