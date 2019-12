Travolta dal tram, la procura apre un fascicolo

Restano gravi le condizioni della ragazza investita e trascinata dal tram mentre la dinamica di quanto accaduto è in corso di accertamento

FIRENZE — La procura di Firenze ha aperto un fascicolo senza indagati o ipotesi di reato in merito all'investimento di una ragazza avvenuto nella serata di ieri, martedì 17 dicembre, in via di Novoli. La giovane di 27 anni starebbe rispondendo positivamente alle terapie farmacologiche ma resta in gravi condizioni.

La giovane è rimasta incastrata tra la banchina della fermata Regione Toscana ed il convoglio diretto alla stazione di Santa Maria Novella, sul tracciato della Linea T2. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare una gru per sollevare il vagone e consentire così al personale medico di estrarre la donna per prestarle le prime cure.

La dinamica dell'incidente è in corso di accertamento, il vettore ha messo a disposizione degli inquirenti i filmati registrati dall'interno della vettura e dalle telecamere fisse alle fermate dai quali gli investigatori si aspettano di ottenere un quadro completo della situazione al momento dell'investimento.