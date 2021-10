Tornano i tirocini all'estero per i neo diplomati

Disponibili le ultime 6 borse con destinazione Valencia in Spagna. Il periodo di tirocinio a Valencia va da Dicembre 2021 a Gennaio a Marzo 2022

FIRENZE — Nell'ambito del Programma Erasmus+ il Consorzio Mestieri Toscana, in partenariato Co&So Gruppo Cooperativo, Il Girasole Cooperativa Sociale, Confcooperative Toscana, promuove un bando per tirocini europei nel settore dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale.

Sono borse di mobilità per tirocini di 90 giorni rivolti a diplomati 2020 e diplomandi 2021. Disponibili le ultime 6 borse con destinazione Valencia in Spagna. Il periodo di tirocinio a Valencia va da dicembre 2021 a gennaio a marzo 2022.



L’avviso è aperto anche a chi ha conseguito o sta per conseguire una qualifica professionale (entro 12 mesi dalla qualifica).



La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 14 novembre 2021.