Una super strumentazione contro il tumore al seno

Donato alla senologia dell'ospedale di Careggi un apparecchio in grado di individuare microcalcificazioni di dimensioni millimetriche

FIRENZE — Un nuovo strumento è stato donato alla Diagnostica senologica dell'ospedale fiorentino di Careggi dall'associazione 'Firenze in rosa onlus'. L'apparecchiatura è stata consegnata oggi alla presenza dell'assessore alla Salute della Toscana Stefania Saccardi, del presidente del'associazione Lucia De Ranieri e del direttore generale del nosocomio fiorentino Rocco Damone.

Nello specifico, ha detto il direttore Jacopo Nori, lo strumento permette di scoprire in tempo reale l'adeguatezza dei frammenti di tessuto prelevati durante la biopsia tomo-guidata, nello specifico se contengono il materiale target della biopsia, quello in grado di stabilire la presenza di un tumore o delle sue premesse. Spesso, ha detto Nori, "si tratta di microcalcificazioni che spesso sono di dimensioni millimetriche".

"Il sistema già attivo a Careggi - ha detto l'assessore Saccardi - consente di verificare immediatamente la corretta esecuzione del prelievo di tessuto mammario, quando l'esame bioptico è ancora in corso. Un vantaggio notevole per gli accertamenti su lesioni particolarmente piccole i cui frammenti prelevati possono non contenere il tessuto indispensabile per una diagnosi efficace".

La diagnostica senologica dell'ospedale fiorentino valuta in anno 24mila pazienti ed esegue 400 nuove diagnosi di tumore.