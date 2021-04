Stazione inaccessibile, i disabili perdono i treni

La denuncia di Marco Becattini che ha effettuato un sopralluogo presso lo scalo ferroviario di Campo di Marte valutandone le barriere architettoniche

FIRENZE — "Non ci siamo" è un giudizio sconsolato quello espresso da Marco Becattini, responsabile regionale del dipartimento disabilità di Forza Italia Toscana dopo un sopralluogo alla Stazione di Campo di Marte.

Il montascale serve solo una rampa, i cestini dei rifiuti sul marciapiede bloccano il passaggio e le biciclette allucchettate alla rampa esterna sono alcune delle criticità riscontrate.

"Ci sono ancora consistenti problemi di accessibilità. Se ai binari ci sono, al contrario di altre stazioni, tutte le guide per le persone non vedenti, lato via Mannelli ho scoperto che c’è un montascale ma solo per una parte degli scalini: potrei scendere ma solo a metà, non potendo quindi prendere il treno. L’accesso alla rampa esterna, inoltre, è difficoltoso: ci sono molte biciclette parcheggiate al lato, qualche pietra sconnessa ma soprattutto i cestini lungo il marciapiede che costringono chi in carrozzina come me, non riuscendo a passare, a percorrere il tratto in strada".

"In questa serie di problemi ho il piacere di sottolineare la grande disponibilità degli operatori che mi hanno aiutato dall’inizio alla fine fornendo un servizio perfetto” ha aggiunto Becattini.