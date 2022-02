Semaforo Aeroporto A11, nuova gara per eliminarlo

Progetto esecutivo in giunta dopo anni di interminabile attesa. Il cronoprogramma per l'eliminazione del semaforo allo svincolo di Peretola

FIRENZE — Il progetto esecutivo per l'eliminazione del semaforo sullo svincolo di Peretola arriverà in giunta il 22 Febbraio e poi partirà la nuova gara, lo ha annunciato oggi l'assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti che ha ricordato "Purtroppo la ditta che aveva vinto la precedente gara ha rinunciato come pure la seconda e quindi è stato necessario ripartire con la procedura per una nuova aggiudicazione”.

“Progetto esecutivo in giunta il 22 Febbraio poi l’avvio della gara. A Marzo il nuovo bando per l’assegnazione dei lavori per il nuovo ingresso all’aeroporto e la conseguente rimozione del semaforo all’inizio della Firenze Mare. Nel secondo semestre del 2022 l’inizio dei lavori di Autostrade per l’Italia" è quanto ha comunicato l’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti in consiglio comunale rispondendo a un question time.

“Il progetto esecutivo è stato completato ed è in fase di verifica. Sarà all’ordine del giorno della giunta comunale il 22 febbraio per l’approvazione delle modifiche apportate rispetto al precedente progetto. Nella settimana successiva saranno invitate le ditte per la partecipazione alla gara e, dopo il tempo congruo per le offerte, si passerà alla aggiudicazione e alla stipula del contratto”.

Il nuovo progetto ha tenuto conto delle problematiche emerse nella precedente fase di aggiudicazione e sono stati aggiornati i prezzi al nuovo prezzario regionale per gli appalti.

“Sappiamo che rispetto ai programmi i lavori sono in ritardo ma come Amministrazione abbiamo fatto il possibile per anticipare almeno la rimozione del semaforo - ha sottolineato l’assessore Giorgetti -. Ricordo che il complessivo progetto dello svincolo di Peretola è di competenza di Autostrade per l’Italia. Visto l’allungamento dei tempi per l’avvio dei lavori, abbiamo chiesto e ottenuto lo stralcio della parte relativa al nuovo ingresso all’aeroporto in modo da poter anticipare direttamente la realizzazione questo intervento.

Per quanto riguarda l’intervento dello svincolo a carico di Autostrade per l’Italia l’assessore aggiunge che, sulla base delle ultime informazioni disponibili, l’avvio dei lavori è previsto nel secondo semestre del 2022 con una realizzazione per fasi di opere per circa 30 milioni di euro per una durata complessiva dei cantieri stimata in 40 mesi.

Del semaforo di Peretola se ne parla da anni, è entrato nei piani urbanistici degli ultimi tre sindaci di Firenze ma ad oggi è risulato impossibile farne a meno con ripercussioni sul traffico diretto sulla Autostrada A 11 e sull'intero circuito ad anello di Peretola.