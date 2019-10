Sei vigili in più tra San Lorenzo e la stazione

Lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza urbana Andrea Vannucci: "Stiamo per firmare la convenzione con la Regione Toscana"

FIRENZE — In arrivo sei vigili in più nell'area San Lorenzo-stazione. Lo ha annunciato l'assessore alla sicurezza urbana Andrea Vannucci.

“Stiamo per firmare la convenzione con la Regione Toscana per mettere in strada - ha spiegato Vannucci -, sul quadrante San Lorenzo-stazione, sei nuovi vigili dedicati a questa porzione di città, dove ci sono il mercato e la stazione che richiedono un grande impegno da parte della Polizia municipale e delle forze dell’ordine. L’avere sei persone in più migliorerà sicuramente il presidio della zona”.

“I sei nuovi vigili si muoveranno a piedi - ha concluso l’assessore - poiché questo è un territorio particolare per gli spostamenti. Questa è la modalità che dà i migliori risultati in termini di rapporto con la cittadinanza perché in questo modo gli agenti sono a contato diretto con i cittadini e le loro esigenze”.