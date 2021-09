Sanità, M5S: "Dimessa e abbandonata a 87 anni"

Biden fa la terza dose del vaccino Pfizer in diretta tv

Dimessa da Careggi e "lasciata sul divano di casa, da sola, senza la possibilità di raggiungere il letto". Interrogazione del Movimento 5 Stelle

FIRENZE — “Dimessa da Careggi alle 3 di notte e lasciata sul divano di casa, da sola, senza la possibilità di poter raggiungere il letto a causa dei postumi di una brutta caduta aggravati dall’artrosi" è quanto sarebbe accaduto ad una paziente di 87 anni, l'episodio è stato denunciato dalla consigliera regionale Irene Galletti.

La capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Toscana ha presentato una interrogazione per ricostruire la vicenda raccontata da La Repubblica il 17 Settembre scorso.

“Un sorprendente caso di mancanza di empatia ed incapacità di mettersi nei panni degli altri, più che di malasanità ma un sistema sociosanitario regionale degno di questo nome, e che basa buona parte della sua azione su servizi socio assistenziali alla persona, non può dimostrarsi insensibile di fronte alle difficoltà degli individui più fragili della nostra comunità" ha sottolineato Galletti.

“Il sospetto più grave - ha aggiunto la consigliera pentastellata - è che questo episodio sia il sintomo di una situazione estremamente tesa: i tagli alla sanità occorsi negli ultimi anni e il blocco delle assunzioni in un periodo in cui il Covid ha messo a dura prova gli ospedali, stanno portando al collasso il nostro sistema salute e in burnout il personale sanitario".

"Una situazione a cui bisogna porre urgentemente rimedio sbloccando le assunzioni e garantendo non solo il reintegro delle posizioni di chi va in pensione, ma anche la giusta quota di personale necessaria a rendere efficiente il sistema sanitario e i servizi associati" ha concluso Irene Galletti.