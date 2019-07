Quiz patente, auricolare si incastra nell'orecchio

Si è presentato all'esame teorico con un turbante per coprire un auricolare nascosto. ma il dispositivo gli è rimasto incastrato in un orecchio

FIRENZE — Un indiano di 39 anni si era nascosto un auricolare nell'orecchio per ricevere le risposte esatte da dare ai quiz per la patente, ma è stato portato d’urgenza dalla Polizia Stradale di Firenze a Careggi perché l'apparecchio è rimasto incastrato.

L'episodio è accaduto alla Motorizzazione Civile dove l’uomo si era presentato munito di cellulare e trasmittente per inviare le immagini a un complice e ottenere le risposte giuste. Per non dare sospetti si era infilato l’auricolare nell’orecchio, coprendolo poi con un turbante, convinto che nessuno gli avrebbe chiesto di levarlo. E' stato però sorpreso dai commissari d’esame e la squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polstrada della Toscana lo ha dovuto accompagnare di corsa in ospedale, poiché l’auricolare era andato troppo in profondità. Al pronto soccorso è stato visitato dal medico che, alla fine, è riuscito a estrargli l’apparecchio.

Lo straniero, residente in provincia di Arezzo, una volta dimesso è stato accompagnato in caserma dove i poliziotti lo hanno denunciato, sequestrandogli telefono, auricolare e trasmittente. Ai quiz è stato bocciato e la Polstrada sta ora battendo tutte le piste per arrivare al complice.