Cronaca venerdì 25 febbraio 2022 ore 08:31

Trenta poliziotti in più per il Fiorentino

Freschi di scuola o da altre sedi, sono appena stati accolti in questura e andranno a rafforzare le forze in campo in tutto il territorio provinciale

FIRENZE — Provenienti da altre sedi o freschi d'uscita dalle scuole di polizia italiane, ecco arrivati a Firenze 30 nuovi agenti della polizia di Stato, accolti in via Zara dal questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma insieme alla Medaglia d’Oro al Valor Civile ispettore capo in quiescenza Angelo Corbo, al vicario del questore Giuseppe Solimene e al dirigente dell’ufficio del personale della questura Davide Garcea. I nuovi arrivati sono stati destinati a sostituire i loro colleghi trasferiti in altra sede ma soprattutto a rafforzare il controllo del territorio sia della città che della provincia tramite l’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico (Squadra Volanti) della questura di Firenze e dei commissariati cittadini, di Empoli e Sesto Fiorentino, ma anche a svolgere attività fondamentali della questura quale quella dell’ufficio immigrazione. I più giovani, appena usciti dai corsi di formazione, verranno temporaneamente assegnati per un periodo di 'prova' a diverse articolazioni della questura e dei commissariati e saranno affiancati da colleghi già in servizio da diverso tempo. Il Questore ha rivolto a tutti gli agenti i suoi saluti.