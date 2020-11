Norme anti-Covid, 24 multe su 4.500 controlli

E' il bilancio di una sola giornata, quella di mercoledì, nell'intera provincia di Firenze. Attenzione massima agli spostamenti fuori Comune

FIRENZE — Nella giornata di mercoledì, giornata in cui la Toscana è divenuta zona arancione con il divieto degli spostamenti fuori Comune se non necessari, le forze dell'ordine hanno controllato 4.499 persone a Firenze e provincia, procedendo in 24 casi a sanzioni. Sempre mercoledì sono stati sottoposti a verifiche 221 attività commerciali, tutte risultate in regola.

Mercoledì sera si è svolta anche una nuova riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Laura Lega, durante il quale è stata valutata la possibilità per i Comuni di istituire delle cosiddette "zone rosse", ovvero la chiusura di strade e piazze nelle quali è alto il rischio di assembramenti, pomeridiani o serali.