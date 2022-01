Domenica di neve nella MetroCittà

La sala di protezione civile prevede per domani rischio nevicate su gran parte dell'area provinciale anche fino alle quote collinari

FIRENZE — Domenica di neve, domani 9 Gennaio, in tutta la provincia di Firenze che sarà interessata da precipitazioni nevose anche fino a bassa quota.

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala rischio neve su tutte le aree della MetroCittà ad esclusione del Valdarno Inferiore e della zona Valdelsa-Valdera.

Sono previste deboli nevicate fino a quote collinari (oltre 400-500mt) e fino ai fondovalle nella Romagna-Toscana. Per chi deve spostarsi in auto vige l'obbligo delle dotazioni invernali ed è raccomandata la massima attenzione alla guida.