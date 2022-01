Nel rione torna la baraccopoli dopo 20 anni

Gli abitanti della zona che hanno segnalato la presenza dell'accampamento hanno anche ricordato come una baraccopoli fosse già presente negli anni '90

FIRENZE — I residenti di Novoli hanno segnalato la presenza di una baraccopoli spuntata nella zona di via Gemignani, strada di grande passaggio tra via Baracca e via Pistoiese che ospita un ufficio postale di riferimento per l'intero Quartiere 5 di Firenze.

"La situazione è tornata indietro di 20 anni" così gli abitanti della zona hanno ricordato quando in quell'area si era creato una baraccopoli.

A raccogliere l'appello è stato il consigliere di Palazzo Vecchio Alessandro Draghi assieme al collega del Quartiere 5, Ranieri, che ha annunciato una interrogazione al presidente della circoscrizione.

I consiglieri hanno diramato alcune foto scattate durante un sopralluogo "Provvederemo a segnalare tutto alle autorità competenti" hanno concluso Draghi e Ranieri.