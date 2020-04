Nel fiorentino 10 morti e 1871 casi di Coronavirus

Coronavirus, gli errori di Wuhan: «State attenti, non fate come noi»

Con i nuovi casi registrati sono 1871 i positivi nel territorio fiorentino, decessi in aumento rispetto alle precedenti 24 ore in tutta la Toscana

FIRENZE — Nei territori dell’Ausl Toscana Centro sono stati registrati 72 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore e risultano 16 decessi, 10 solo nella provincia di Firenze, di cui uno nella zona empolese.

Sono 48 i nuovi casi dii contagio in provincia di Firenze, di cui 7 nella zona empolese con 8 ricoveri e 7 persone in quarantena domiciliare.

Bagno a Ripoli: 6

Campi Bisenzio: 2

Firenze: 28

Reggello: 2

Rignano sull’Arno: 1

Scandicci: 1

Signa: 1

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati in tutta la Toscana 206 nuovi casi positivi al Coronavirus e 23 i nuovi decessi. I nuovi casi positivi sono in aumento come il numero di decessi rispetto ai 19 di ieri. In calo i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva. Sono 6.379 sono i contagiati dall’inizio dell’emergenza, 138 le guarigioni virali e 292 le guarigioni cliniche. I casi attualmente positivi in cura rimangono 5.557.