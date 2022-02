Mondadori chiude, i dipendenti trasferiti a Milano

Spazio, satelliti Astra finiscono in mare: fallisce lancio da Cape Canaveral

FIRENZE — La sede fiorentina della Mondadori-Rizzoli Education chiude e per i 37 lavoratori la prospettiva è quella del trasferimento a Segrate, a Milano, o della perdita del posto. La comunicazione è stata fatta lo scorso 8 Febbraio dalla Direzione delle risorse umane della sede milanese che allo scopo aveva convocato la Rsu e la Slc Cgil (nazionale e dell’area vasta Firenze-Prato-Pistoia).

La notizia è una doccia fredda sui dipendenti. La chiusura definitiva della sede di via Lambruschini è fissata al 31 Agosto 2022, e il contratto di affitto dei locali è già stato disdetto. La richiesta è adesso quella di trasferimento delle 37 maestranze alla sede di Segrate.

Per la Slc Cgil e la Rsu si tratta di una decisione “grave e inaccettabile, siamo al cospetto di un licenziamento collettivo mascherato. Si tratta di 37 tra lavoratori e lavoratrici rispondenti a tutte le categorie e professionalità presenti in casa editrice che, sostanzialmente, se non aderiranno al trasferimento perderanno il proprio posto di lavoro, senza possibilità di alternative".

La Slc Cgil e la Rsu hanno avanzato varie proposte di soluzione per il mantenimento del posto di lavoro, ma senza successo. E adesso scatta la mobilitazione: "Il 9 Febbraio scorso l’assemblea di lavoratori e lavoratrici ha deciso all'unanimità di mobilitarsi, dando mandato alla Slc Cgil e alla Rsu di attivare tutte le procedure del caso, dalla proclamazione dello stato di agitazione e di crisi al coinvolgimento delle istituzioni, fino a un pacchetto di scioperi e presìdi di protesta".