Lutto nello sport toscano, è morto Aleandro Cosi

Nella Figc è stato presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Toscana negli anni novanta, è stato Maestro di Campo nel Calcio Storico

FIRENZE — Cordoglio a Firenze per la scomparsa di Aleandro Cosi, è stato presidente del Coni provinciale di Firenze e responsabile della Commissione attività di base nazionale della Federazione calcio. Le esequie si terranno alle ore 10 di mercoledì 8 luglio nella chiesa della comunità della Cattolica Virtus in via di Soffiano a Firenze.

La Figc lo ha così ricordato "Ha fatto la storia del settore giovanile e scolastico della Toscana di cui fu presidente fino a metà degli anni novanta, ricoprendo il ruolo con passione, competenza e contribuendo in modo tangibile allo sviluppo delle attività del calcio giovanile in Toscana. Apprezzato e stimato da tutte le società ma anche riconosciuto per le proprie capacità dalle Istituzioni locali. Ancora oggi è forte il ricordo di Aleandro nei pensieri di importanti figure federali che lo hanno conosciuto e apprezzato come l’avvocato Lucio Giacomardo e Giuseppe Caridi, rispettivamente Responsabile dell’Ufficio Giuridico e Vice Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Francesco Franchi Consigliere Federale, Vito Tisci Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico. Il Coordinatore Regionale del SGS Enrico Gabbrielli, unitamente a tutto lo staff tecnico organizzativo regionale e provinciale, Paolo Mangini Presidente del Cr Toscana LND, il Consiglio Direttivo e tutte le componenti delle Delegazioni Provinciali della LND si uniscono al lutto della famiglia per la scomparsa dell’amico e dirigente Aleandro".

Il presidente della Commissione cultura e sport, Fabio Giorgettib ha ricordato "Aleandro ha ricoperto anche una importante figura amministrativa all'interno del Comune di Firenze, ruolo che gli ha permesso di portare il calcio giovanile nelle stanze delle istituzioni pubbliche e avvicinare le stesse alle esigenze del mondo del calcio giovanile e dilettantistico. Aleandro Cosi è stato anche Maestro di campo del Calcio Storico Fiorentino negli anni ‘80 e ‘90. Tutti i consiglieri della Commissione cultura e sport lo ricordano con affetto e porgono le condoglianze alla famiglia e agli amici”.