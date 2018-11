L'ultimo saluto a Marco Dezzi Bardeschi

Le esequie dello studioso, deceduto il 4 novembre, si terranno nella basilica della SS.Annunziata. Il ricordo commosso della Fondazione Michelucci

FIRENZE — La Fondazione Michelucci ha inviato un ricordo commosso di Marco Dezzi Bardeschi, membro del comitato scientifico dell'ente deceduto il 4 novembre.

"Dopo tanti anni di straordinaria collaborazione, lo avevamo accolto come membro del nostro comitato scientifico alcuni mesi fa, forse tardivamente - scrive nella nota il presidente della Fondazione Giancarlo Paba - Appena arrivato era diventato subito il più "giovane": attivo, stimolante e orientato al futuro. E' una grande perdita per noi".

Le esequie di Dezzi Bardeschi si terranno domani, mercoledì 7 novembre, alle ore 15, nella Basilica della SS. Annunziata a Firenze.

La Fondazione ne ricorda così il percorso professionale:

"Marco Dezzi Bardeschi, allievo, collaboratore e grande amico di Giovanni Michelucci, con cui si laurea in ingegneria edile nel 1957 a Bologna presentando il progetto di una scuola materna a Sorgane, è sempre stato vicino alle attività e al sentire della Fondazione.

E' stato anche un instancabile promotore di iniziative anche a livello internazionale per omaggiare il suo maestro. Impossibile non citare il primo studio dedicato all’attività di famiglia “Le Officine Michelucci e l’industria artistica del ferro in Toscana (1834-1918)” e la storica mostra retrospettiva del 1987 “Giovanni Michelucci, un viaggio lungo un secolo: disegni di architettura” al Centre George Pompidou di Parigi, di cui cura anche il catalogo, significativo riferimento per la lettura critica del pensiero e dell’opera grafica michelucciana.

Come il suo maestro si dedica all'attività professionale e all'insegnamento con inesauribile entusiasmo fino agli ultimi giorni. Ricordiamo, infatti, con piacere la Lectio Magistralis del 13 dicembre 2017 presso la Scuola di ingegneria e architettura dell'Università di Bologna, in cui dopo aver condiviso le esperienze di architetto, ingegnere e professore, ha ricevuto una medaglia in occasione dei 60 anni dalla laurea".