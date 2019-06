Litigi in strada e a casa, picco nelle ultime ore

Gli agenti della polizia sono intervenuti per riportare la calma sugli episodi segnalati nelle ultime ore tra le strade e le abitazioni fiorentine

FIRENZE — Numerose le segnalazioni di liti domestiche e di strada giunte alla polizia che è stata impegnata a sedare ben 15 episodi. Gli agenti oltre a riportare le persone alla ragionevolezza hanno prospettato ai protagonisti l'ipotesi di presentare denuncia entro 90 giorni.

Il primo intervento delle ultime ore è stato effettuato nella mattinata di ieri per un diverbio tra due persone in via dell'Anguillara, in centro. A seguire una lite è stata segnalata in un supermercato di via Lazio, poi una lite familiare tra moglie e marito per motivi di gelosia, poi una tra due donne a Novoli, e infine un acceso diverbio tra condomini a Sesto Fiorentino.

Nel pomeriggio di ieri la polizia è dovuta intervenire per una lite per motivi di viabilità in via dei Banchi, e per un'altra scoppiata in via Pistoiese tra un motociclista e un pedone che si sono scontrati verbalmente a seguito di un incidente stradale. Poi un'altra lite familiare in zona Coverciano.

La polizia è intervenuta anche per calmare un cliente delle Poste di via Cisalpino, che pretendeva di essere servito dopo l'orario di chiusura al pubblico. In serata altre liti in un ristorante in zona Rifredi e due liti familiari. Le chiamate sono proseguite durante la notte con altri episodi, in uno dei quali è stato coinvolto un soggetto fermato per ubriachezza molesta.