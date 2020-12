La Toscana rinnova le concessioni agli ambulanti

"E' la fine di un incubo" hanno detto gli ambulanti toscani radunati davanti alla Giunta regionale dove hanno appreso del rinnovo fino al 2032

FIRENZE — La Regione Toscana, prima in Italia, ha rinnovato le concessioni degli ambulanti per 12 anni dopo che il Governo aveva modificato l'emendamento che prevedeva il rinnovo per solo 2 anni dei posteggi in scadenza il 31 Dicembre 2020. Attendevano con ansia la conferma del rinnovo delle concessioni gli ambulanti di Anva Confesercenti che questa mattina si sono radunati davanti a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale toscana.

Il responsabile di Anva Confesercenti Firenze, Daniele Nardoni ha commentato "E' la fine di un incubo durante un anno tremendo per la categoria, era una piccola certezza per noi ma che ci offre una speranza da qui a dodici anni. Adesso la Regione Toscana ha fatto la prima mossa e spetta ai comuni fare la prossima".

Maurizio Innocenti, presidente nazionale Anva ha detto "La Toscana è la prima regione in Italia ad aver deliberato il rinnovo delle concessioni fino al 31 Dicembre 2032. Per oltre 20.000 imprese è la fine di un vero e proprio incubo. Si pone fine ad una assurda normativa europea che per 10 anni ha tenuto la categoria nell'incertezzae preoccupazione per il futuro".