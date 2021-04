Il Maggio è pronto a riaprire al pubblico

Il teatro pronto per il 26 con il concerto di Gatti e il 27 con l’opera Adriana Lecouvreur. Pubblico solo se la Toscana avrà numeri da zona gialla

FIRENZE — Il teatro del Maggio è pronto per riaprire al pubblico anche dal 26 Aprile con il concerto di Daniele Gatti e poi il 27 con per l'Adriana Lecouvreur di Cilea sempre che i dati consentano alla Toscana di tornare in zona gialla.

"Il problema numero uno è che io posso aprire il teatro se siamo in zona gialla. Sono in contatto ogni giorno con la Regione per avere informazioni. C'è una buona possibilità di andare in giallo, ma dipende dall'andamento dei prossimi giorni", così Alexander Pereira, sovrintendente del Maggio fiorentino.

Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea, aprirà il 27 Aprile prossimo l'83esima edizione del Maggio Musicale Fiorentino. Come ha annunciato il sovrintendente Alexander Pereira, se la regione Toscana sarà zona gialla, il concerto e l''Adriana' segneranno la riapertura del Teatro e il ritorno del pubblico in sala.

L''Adriana Lecouvreur' è un'opera che si potrebbe definire toscana, anzi fiorentina, perché quasi interamente composta a Firenze tra il 1900 e il 1902. L'allestimento del Maggio vedrà sul podio il maestro Daniel Harding a dirigere il Coro e l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e, alla regia, il debutto fiorentino di Frederic Wake-Walker. Sul palco un grande cast capeggiato da María José Siri nel ruolo di Adriana.