Il Covid resta in circolo nell'area metropolitana

Il bollettino sanitario rileva altri casi fiorentini sui 100 a livello regionale, cala l'età media dei contagiati. Disposte nuove quarantene

FIRENZE — Sono stati rilevati 32 nuovi casi positivi nei territori dell’Asl Toscana Centro nelle ultime 24 ore. Sono 17 i nuovi casi in provincia di Firenze di cui 5 in zona empolese. Sono quindi 3.634 i casi complessivi ad oggi a Firenze.

Firenze: 4

Sesto Fiorentino: 1

Barberino di Mugello: 1

Reggello: 2

Barberino Tavarnelle: 1

Figline e Incisa Valdarno :1

Scandicci: 2

Empoli: 1

Certaldo: 1

Castelfiorentino: 3

Sono intanto saliti a 11.687 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 92 in più rispetto a ieri con 6.701 tamponi fatti. 5 casi sono ricollegabili a rientri dall'estero, di cui 1 per motivi di vacanza (Croazia); 20 sono ricollegabili a rientri da altre regioni italiane (13 Sardegna, 7 altro). Gli attualmente positivi sono oggi 1.421.

L'età media dei contagiati è di 37 anni circa, il 63 per cento è risultato asintomatico, il 25 per cento pauci-sintomatico.

Complessivamente, 1.372 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, 74 in più rispetto a ieri. Sono 3.543, 185 in più rispetto a ieri, le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 49, 2 in meno rispetto a ieri, 5 in terapia intensiva, 1 in più rispetto a ieri. Le persone complessivamente guarite sono 9.125, 20 in più rispetto a ieri: 133 persone clinicamente guarite, 4 in più rispetto a ieri, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione e 8.992, 16 in più rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.