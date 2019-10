I bus restano bloccati nel parcheggio scambiatore

Per consentire l'uscita degli automezzi rimasti all'interno dell'area si è reso necessario l'intervento di un controllore alla sbarra della struttura

FIRENZE — Questa mattina intorno alle 7 alcuni mezzi pubblici sono rimasti intrappolati dentro al parcheggio scambiatore della linea T2 a Novoli. Si tratta degli automezzi che prestano servizio sulla linea 23.

A segnalare l'accaduto è stato il sindacato Fast Confsal Toscana che con una nota ha precisato che "Gli autobus sono rimasti all'interno del parcheggio scambiatore di Novoli in viale Guidoni vicino all'aeroporto. Dove c'è il Capolinea della Linea 23. Non si apriva la sbarra per uscire. È rimasta bloccata diverso tempo. Alla fine sono riusciti a passare dalla parte delle automobili con una persona che teneva la sbarra aperta". "Tale problematica - ha aggiunto il sindacato - si è verificata anche nella mattinata di ieri. Oggi in particolar modo ne ha risentito il servizio con ritardi su tutta la linea, situazione che ha portato gli stessi conducenti a subire accuse e aggressioni verbali per il mancato servizio e il forte ritardo in ore dove la gente va a scuola ed a lavorare. Visto il ripetersi della problematica ne chiediamo la risoluzione nel più breve tempo possibile" conclude la nota sindacale.