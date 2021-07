Gkn, Betori invita a pregare per i lavoratori

Una intenzione di preghiera per i lavoratori della Gkn sarà letta durante le celebrazioni di domenica nelle parrocchie dell'Arcidiocesi di Firenze

FIRENZE — Durante le celebrazioni di domenica 18 Luglio, il cardinale Giuseppe Betori ha invitato le parrocchie dell'Arcidiocesi di Firenze a leggere due intenzioni di preghiera: una per Papa Francesco, da poco dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma, e l'altra per i lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio che rischiano di perdere il posto di lavoro.

L'Arcivescovo ha fatto sapere di seguire "con attenzione e preoccupazione" la vicenda dei dipendenti e delle loro famiglie, ha manifestato la sua preghiera e vicinanza, e poi nei giorni scorsi, a suo nome, si è recato in azienda don Giovanni Momigli, direttore dell'Ufficio dei problemi sociali e lavoro che ha incontrato alcuni lavoratori e rappresentanti sindacali "La Chiesa fiorentina è vicina a questi lavoratori e a tutti coloro che vivono un momento particolarmente grave per l'occupazione" ha detto Betori.

Questi i testi delle preghiere di domenica.

Per gli operai della Gkn di Campi Bisenzio e per tutti coloro che vedono messo a rischio il loro posto di lavoro: ti preghiamo, Signore, perché quanti hanno responsabilità nella vita economica e politica, ricordando queste parole di Papa Francesco: “non esiste peggiore povertà di quella che priva del lavoro e della dignità del lavoro” (Fratelli tutti, 162), operino sempre scelte per il bene comune, preghiamo.

Per il nostro Papa Francesco: ti ringraziamo, Signore, per l’esito positivo dell’intervento chirurgico che ha subito nei giorni scorsi e ti chiediamo di sostenerlo in questo periodo di convalescenza; insieme a lui ti affidiamo tutti i malati ed i sofferenti: dona loro il tuo Spirito di consolazione perché sperimentino la grazia della tua presenza e la forza del tuo conforto, preghiamo.