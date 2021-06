L'orgoglio arcobaleno si riprende la piazza

In contemporanea con altre 5 città della Toscana, oggi pomeriggio anche a Firenze è tornato il Gay Pride, cancellato l'anno scorso dal Covid-19

FIRENZE — Dopo un anno di stop imposto dal Covid-19, oggi pomeriggio anche in piazzale Kennedy a Firenze è tornato l'orgoglio arcobaleno col Gay Pride. La manifestazione si è svolta in contemporanea in 6 città toscane. Oltre a Firenze, lo slogan Liberiamo i diritti per una Toscana ancora più rainbow è risuonato ad Arezzo, Livorno, Pisa, Pistoia e Siena.

Due i vessilli principali che gli organizzatori intendono tenere alti in questo 2021. Uno è l'approvazione del disegno di legge del deputato Pd Alessandro Zan, "subito e senza tagli". L'altro è la stesura e poi la sigla, con la Regione Toscana, di un Patto per l'inclusione che impegni l'istituzione "in azioni concrete a sostegno e a tutela delle persone lesbiche, gay, bisex, trans*, queer, intersex e asessuali".

Le 14 associazioni che compongono il Comitato organizzatore del Toscana Pride hanno optato per manifestazioni diffuse così da non creare assembramenti, così la festa dell’orgoglio Lgbtqia+ si è svolta nel rispetto delle misure anticontagio.

E a manifestazione diffusa, adesione diffusa. Oggi il comitato della Croce Rossa di Firenze ha esposto la bandiera arcobaleno, postando poi sui social l'immagine con l'hashtag #loveislove.