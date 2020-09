Frenata Covid, 2 casi in 24 ore nella Metrocittà

Gli attualmente positivi sono oggi 2.500 in tutta la Toscana. I ricoverati sono 100, 3 in più rispetto a ieri, di cui 18 in terapia intensiva

FIRENZE — Sono 12 i nuovi casi positivi segnalati nei territori dell’Asl Toscana Centro nelle ultime 24 ore dove non risulta nessun decesso. Di seguito il dettaglio con 2 casi in provincia di Firenze, uno a Firenze ed uno a Cerreto Guidi. Salgono così a 3.929 i casi complessivi ad oggi nel Fiorentino.

In tutta la Toscana sono sono 59 i casi in più rispetto a ieri, 24 identificati in corso di tracciamento e 35 da attività di screening. L'età media dei 59 casi odierni è di 43 anni circa, il 70% è risultato asintomatico, il 18% pauci-sintomatico. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 633.578, 3.377 in più rispetto a ieri

Delle 59 positività odierne, 1 caso è ricollegabile a rientri dall'estero, 2 casi riferibili a cittadini residenti fuori regione, individuati grazie ai controlli attivati nei porti e stazioni. Il 49% della casistica è un contatto collegato a un precedente caso.

Gli attualmente positivi sono oggi 2.500. I ricoverati sono 100, 3 in più rispetto a ieri, di cui 18 in terapia intensiva, 1 in più.

Complessivamente, 2.400 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (38 in più rispetto a ieri). Sono 4.127 (26 in più rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Le persone complessivamente guarite sono 9.523, 17 in più rispetto a ieri: 201 persone clinicamente guarite e 9.322, 17 in più rispetto a ieri, dichiarate guarite a tutti gli effetti.