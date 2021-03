Concorso petaloso per dire con i fiori "W le api"

Installazioni, allestimenti, poi la competizione "Fiori a Fiorenza" che premierà il balcone più bello. Tutto per proteggere le api di città

FIRENZE — Firenze si tinge di viola per difendere le api e la biodiversità nel contesto urbano: nelle rotonde e sui balconi della città spunta la pianta di facelia, amica delle api, mentre al piazzale Michelangelo arriva l’installazione Bee the Change a forma di ape realizzata grazie al supporto di Aboca, che sarà visibile a fine aprile. Questo il pacchetto di iniziative per sensibilizzare sull’importanza del verde urbano e favorire un ambiente accogliente per le api lanciato dal Comune di Firenze anche con il concorso Fiori a Fiorenza che premierà il balcone più bello.

La competizione più petalosa che c'è è organizzata con la Società Toscana di Orticultura e i cinque Quartieri e con il sostegno delle Farmacie Fiorentine Afam. In particolare, le Farmacie Comunali di Firenze distribuiranno ai cittadini i semi di facelia da piantare sui propri balconi, mentre la semina della pianta viola nelle rotonde e lungo gli argini dell’Arno sarà realizzata dalla direzione ambiente. Le api sono particolarmente ghiotte dei pollini di questa essenza. Infine, nei giardini di Villa Favard saranno installati due apiari a cura di Arpat.

Il concorso si concluderà il prossimo 21 giugno, e per partecipare è sufficiente inviare la foto del balcone di viola fiorito indicando la zona e il quartiere. La giuria - tecnica al 60% e popolare per la quota rimanente - farà quindi le sue valutazioni e i primi 10 classificati, due per ogni quartiere fiorentino, saranno premiati il 24 giugno presso la sede della Società toscana di Orticultura al Giardino delle Rose.

Quanto alle rotonde, le prime a tingersi di viola saranno quelle del piazzale di Porta Romana (Q1), di via del Gignoro (Q2), di piazza Ravenna (Q3), di viale Nenni (Q4) e via Panciatichi (Q5) oltre alle sponde dell’Arno.