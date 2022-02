L'edicola apre in pieno Covid e strega i lettori

Dall'intuizione di un noto rigattiere fiorentino è nata una edicola dedicata esclusivamente ai libri usati che in pochi mesi ha stregato i lettori

FIRENZE — Nel pieno della pandemia hanno deciso di rilanciare una vecchia edicola allestendola con i libri usati ed è stato un successo, parliamo di Luigi Palloni, noto rigattiere fiorentino e di Valentina Cheli, cliente diventata oggi l'anima artistica dell'attività.

Nel cuore di Campo di Marte, a pochi metri dallo storico deposito dell'Ataf, quattro vetrate attirano l'attenzione dei passanti mostrando copertine di libri che sembrano sospesi nel vuoto, è l'edicola di viale dei Mille.

Luigi Palloni racconta a QUInewsFirenze che l'intuizione è nata nel 2017 "Passando in viale dei Mille vedevo quella edicola chiusa e la cosa mi faceva stare male, così ho pensato di comprarla. Non la volevo in gestione, intendevo proprio acquistarla come ho spiegato al proprietario. Ho due magazzini a Firenze di arredi ed oggetti antichi ma giro anche nei mercati antiquari ed espongo libri usati che nell'edicola sarebbero stati benissimo. Ho aperto per qualche mese ma non ha funzionato".

Con la pandemia si è presentata l'occasione di rilanciarla "Una mia affezionata cliente era rimasta senza lavoro a causa della pandemia e così a Settembre 2020 le ho fatto una proposta: riaprire e gestire l'edicola dei libri usati. Lei ha accettato. All'inizio le ho fatto un contratto fino a Dicembre. L'edicola è piaciuta, gli affari sono andati bene ed oggi ha un contratto a tempo indeterminato".

Valentina Cheli appassionata di libri, soprattutto usati, ha messo tutta la sua passione di lettrice, commessa e vetrinista nella nuova attività "Ho lavorato per anni come commessa nelle boutique di alta moda ma durante la pandemia sono rimasta senza lavoro e quando Luigi mi ha proposto di gestire l'edicola - ricorda Valentina a QuinewsFirenze - mi è sembrata l'occasione giusta per dare una svolta alla mia vita e dedicarmi professionalmente a qualcosa che era solo una grande passione".

Oggi Valentina è l'anima dell'edicola "Riusciamo a variare circa 400 libri a settimana grazie alle tante vendite ed ai libri che abbiamo in magazzino. Da noi vengono giovanissimi ed anziani che ci ringraziano perché trovano tanti generi letterari ad un prezzo economico. Abbiamo anche i quotidiani grazie alla collaborazione con l'edicola di piazza delle Cure e per il quartiere siamo diventati un punto di riferimento, le persone tornano spesso a cercare i nuovi arrivi".

Qual è il segreto di questo successo? "L'edicola è un posto splendido ed i libri usati sono da sempre un mondo affascinante- spiega Valentina - ogni libro usato ha due storie, quella che racconta l'autore e quella che racconta il precedente proprietario. I libri custodiscono tra le pagine vecchie fotografie, appunti, ritagli di giornale, dediche, cartoline e tutto resta esattamente dove lo abbiamo trovato perché fa parte della vita di quel libro".

Noi abbiamo trovato ed acquistato all'edicola dei libri usati un Premio Campiello degli anni '70 "Per le antiche scale" il libro di Mario Tobino, psichiatra di Viareggio che racconta una storia di fantasia forse ambientata nel manicomio di Lucca. Il libro sarà di ispirazione nel 1975 per la realizzazione dell'omonimo film diretto da Mauro Bolognini ed interpretato da Marcello Mastroianni ed ambientato nel 1930 tra le mura del manicomio fiorentino di San Salvi. Un grande classico toscano, insomma, sospeso sulle vetrine di questa edicola che ha stregato i lettori.