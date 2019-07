"Duecento migranti in arrivo? Più della Sea Watch"

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, commenta l'arrivo in Toscana di duecento migranti dal Friuli su disposizione del Ministero dell'Interno

FIRENZE — Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha commentato la notizia del trasferimento dei duecento migranti in arrivo in Toscana, dal Friuli Venezia Giulia (vedere articoli collegati), 37 dei quali saranno accolti a Firenze.

"Sono cinque volte le persone presenti a bordo della Sea Watch, in quel caso Matteo Salvini e la Lega hanno monopolizzato l'agenda politica per giorni, sono curioso di vedere le facce dei consiglieri regionali" ha detto il primo cittadino del capoluogo in riferimento alla querelle delle scorse ore sulle magliette "Prima i Toscani" indossate dai consiglieri regionali della Lega.

"Orrori di sillabazione a parte - ha detto il sindaco - due giorni dopo le sceneggiate e gli emendamenti in Consiglio regionale, il loro capitano decide di inviare in Toscana 200 migranti. Noi siamo per l'accoglienza e siamo pronti, loro da che parte stanno? Faranno manifestazioni in maglietta contro il loro ministro?" ha concluso Nardella.