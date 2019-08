​Dentista, apre il polo per le cure odontoiatriche

Interventi anche gratuiti e senza la richiesta del medico, all'interno della nuova struttura che potrà accogliere centinaia di pazienti al giorno

FIRENZE — Un grande polo pubblico per le cure odontoiatriche aprirà sul territorio fiorentino e sarà inaugurato dall’Azienda USL Toscana centro entro la fine di settembre. La nuova struttura, Villa Margherita, è inserita nel complesso ospedaliero fiorentino Piero Palagi ed è stata realizzata con un investimento ministeriale di 7,6 milioni di euro, progettata per accogliere fino a 300 pazienti al giorno,

L'attività ambulatoriale inizierà dal 15 ottobre, garantirà interventi fino al terzo livello, anche gratuiti, principalmente a coloro che hanno maggiori difficoltà per problemi sociali ed economici e a prezzi calmierati per tutti gli altri.

I calendari per il momento prevedono l’erogazione di 25 visite giornaliere, nell’arco di dodici ore al giorno dal lunedì al venerdì, e nella mattina del sabato, oltre alle prestazioni di secondo e terzo livello e alle urgenze.

Per le prenotazioni non è obbligatoria la richiesta del medico basta chiamare il Cup Metropolitano 840 003 003 (da rete fissa) - 199 175 955 (da cellulare), in orario da lunedì a venerdì ore 7.45 - 18.30; sabato 7.45 - 12.30