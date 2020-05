Covid, solo un nuovo caso in tutta la Metrocittà

Salgono così a 3.452 i casi complessivi registrati fino ad oggi nell'area metropolitana dove sono stati segnalati anche tre decessi sui sei regionali

FIRENZE — L'Ausl Toscana centrale ha registrato alle 18 soltanto un nuovo caso positivo nel Comune di Firenze. Sono invece tre i decessi nelle ultime 24 ore nella provincia di Firenze sui sei registrati a livello regionale. Salgono così a 3.452 i casi complessivi a oggi a Firenze.

La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 270 casi per 100.000 abitanti. Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa Carrara con 536 casi per 100.000 abitanti, Lucca con 351, Firenze con 341, e la più bassa Siena con 164.

Complessivamente, 1.343 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi. Sono 7.270 le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Si riducono nuovamente le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 179, 10 in meno di ieri di cui 34 in terapia intensiva. È il punto più basso dal 9 marzo 2020 per le terapie intensive. È il punto più basso raggiunto dal 12 marzo 2020 per i ricoveri totali.

Le persone complessivamente guarite salgono a 7.527, 1.505 persone clinicamente guarite e 6.022 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.