Covid, settimana inizia con 9 morti nel Fiorentino

L'ultima settimana si è chiusa con 71 decessi, 10 decessi al giorno. Il totale dei morti metropolitani ha superato quota 2.000 nel fine settimana

FIRENZE — Sono 9 le persone decedute a Firenze nelle ultime 24 ore.

Domenica sono stati 12 i morti registrati nel bollettino, erano stati 7 sabato mentre in settimana per due volte erano state registrate 13 vittime in un solo giorno, martedì e giovedì.

L'ultima settimana si è chiusa con 71 decessi dopo una che aveva totalizzato 80 morti.

Salgono a 2.012 i morti nel Fiorentino dall'inizio della pandemia.

Il tasso di mortalità fiorentino è a 202 ogni 100.000 abitanti, quello toscano è di 169 per 100.000 residenti contro il 203 per 100.000 della media italiana.

